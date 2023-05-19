Власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой

Глава администрации назвал обстановку в городе стабильной. По его словам, Энергодар живет в прежнем режиме, проблем с подвозом продуктов нет.

«Все спокойно», - подчеркнул он.

Власти Запорожской области ранее приняли решение о временном перемещении жителей города из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о планах ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Политик отметил, что Киев не скрывает планов создать плацдарм на левом берегу, передает «Радиоточка НСН».

