Власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой
Власти полностью контролируют обстановку в Энергодаре Запорожской области, сообщил РИА Новости мэр города Эдуард Сеновоз.
Глава администрации назвал обстановку в городе стабильной. По его словам, Энергодар живет в прежнем режиме, проблем с подвозом продуктов нет.
«Все спокойно», - подчеркнул он.
Власти Запорожской области ранее приняли решение о временном перемещении жителей города из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ.
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о планах ВСУ форсировать Днепр и захватить Запорожскую АЭС. Политик отметил, что Киев не скрывает планов создать плацдарм на левом берегу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
- Власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой
- ЦБ допустил бурный рост фондового рынка РФ по примеру Ирана
- В Молдавии пообещали выполнить все требования для членства в ЕС
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» близка к выполнению задачи в Артемовске
- СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
- В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
- Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
- СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
- В Молдавии определили сроки объединения с Румынией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru