Власти Майкопа объяснили громкие звуки в городе

Мэр столицы Адыгеи Майкопа Геннадий Митрофанов объяснил причину громкого хлопка, который слышали местные жители.

Мощный взрыв произошел в Воронеже

По его словам, громкий звук слышали жители разных микрорайонов города. Хлопок связан с маневрированием самолетов на аэродроме, написал Митрофанов в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что опасности для местных жителей нет. Он заверил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.

Telegram-канал Baza вечером в среду сообщил, что аэродром в Рязанской области атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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