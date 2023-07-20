Власти Майкопа объяснили громкие звуки в городе

По его словам, громкий звук слышали жители разных микрорайонов города. Хлопок связан с маневрированием самолетов на аэродроме, написал Митрофанов в своем Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что опасности для местных жителей нет. Он заверил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.

Telegram-канал Baza вечером в среду сообщил, что аэродром в Рязанской области атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».

