Власти Майкопа объяснили громкие звуки в городе
Мэр столицы Адыгеи Майкопа Геннадий Митрофанов объяснил причину громкого хлопка, который слышали местные жители.
По его словам, громкий звук слышали жители разных микрорайонов города. Хлопок связан с маневрированием самолетов на аэродроме, написал Митрофанов в своем Telegram-канале.
Мэр подчеркнул, что опасности для местных жителей нет. Он заверил, что обстановка в городе спокойная и контролируемая.
Telegram-канал Baza вечером в среду сообщил, что аэродром в Рязанской области атакован с помощью беспилотного летательного аппарата. Пострадавших и повреждений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru