В Ярославскую область прибыли 300 детей из Белгородской области

Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область с целью отдыха и оздоровления. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, он предложил свою помощь белгородскому главе сразу после ударов со стороны ВСУ.