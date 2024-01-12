В Ярославскую область прибыли 300 детей из Белгородской области

Почти 300 детей из приграничных районов Белгородской области приехали в Ярославскую область с целью отдыха и оздоровления. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, он предложил свою помощь белгородскому главе сразу после ударов со стороны ВСУ.

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Детей разместят в санатории «Искра», где он смогут также обучаться и познакомиться со знаковыми местами и историей Ярославской области. Детям 13-15 лет, они проведут в регионе 21 день.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что к нему поступило больше тысячи заявок от родителей на отправку детей из Белгорода в загородные школьные лагеря других регионов.

Наканануне сообщалось, что состояние восьми пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины остается тяжелым.

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ФОТО: yarreg.ru
ТЕГИ:ДетиЯрославская Область

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