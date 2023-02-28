В январе в 220 семьях Калужской области родился второй ребенок

Конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет В России с 1 апреля могут повысить размер социальной пенсии Ремонтники устранили аварию на магистральном водоводе в крымскую Евпаторию Упоминание рок-групп «Би-2» и «Сплин» убрали с афиши фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack» Сергей Карякин заявил, что участие в Азиатской шахматной федерации позволит спортсменам из России участвовать в международных турнирах