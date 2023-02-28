В январе в 220 семьях Калужской области родился второй ребенок

Статистику по рождаемости за первый месяц 2023 года опубликовал региональный ЗАГС, передают СМИ.

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Данные обнародованы в пятницу, 24 февраля.

В Калужской области зарегистрировано 220 рождений второго ребенка. Это 34% от общего числа появившихся на свет малышей.

В основном жительницы региона рожают второго ребенка в возрасте от 30 до 34 лет.

За 11 месяцев 2022 года в Калужской области усыновили 56 детей. За аналогичный период 2021-го новые семьи обрели 38 маленьких жителей региона, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ДетиКалужская ОбластьРождаемость
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