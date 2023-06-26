В Воронежской области отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ.

Режим КТО отменили в Москве и Московской области

«Режим КТО снят», — заявил собеседник агентства.

В Воронежской области ввели режим КТО 24 июня для пресечения возможных терактов. Аналогичные меры были введены в Москве и Подмосковье, напоминает «Свободная пресса». В понедельник режим контртеррористической операции в столичном регионе отменили, пишет RT.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомВоронежская Область

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