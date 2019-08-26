В Тверской области шесть тысяч сельских педагогов и врачей получили компенсацию за «коммуналку»

Более 5900 человек, проживающих в селах в Тверской области, получили компенсацию стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг. На эти цели из областного бюджета выделено более 19,7 млн рублей. Всего в 2019 году финансирование этого направления составит 34,5 млн рублей. По словам губернатора Игоря Рудени, важно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий.

«Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – отметил Руденя.

Такие меры поддержки осуществляется в Тверской области с 2005 года. Право на ежемесячную денежную выплату имеют граждане, проживающие и работающие в сельской местности, а также поселках городского типа. Это врачи, работники среднего медицинского звена, педагоги, соцработники, специалисты учреждений культуры – музейные работники, библиотекари и другие категории. В 2018 году поддержку от области на оплату жилья и коммунальных услуг получили более шести тысяч человек.

По инициативе областных властей в Верхневолжье введена новая мера поддержки семей с детьми – предоставление подарков родителям при рождении ребёнка. Планируется, что норма будет действовать с первого октября нынешнего года. На эти цели предполагается направить 29,1 млн рублей. Планируется, что мамам новорождённых детей будут вручаться подарки на сумму не менее 10 тыс. рублей.

Ещё одна инициатива Правительства Тверской области касается обновленной работы отделов записи актов гражданского состояния – регистрировать новорожденных и получать свидетельства о рождении родители смогут прямо в роддомах.