В центре поддержки семей мобилизованных проводят предновогодние встречи для детей

С 1 декабря в центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи. За шесть дней дети сделали около 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения елки. Создали сотни браслетов из бусин, брелоков-елочек и написали примерно 250 писем Деду Морозу.

По словам заместителя директора центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, «совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра».

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Самые маленькие, по ее словам, проходили квест «Собери снежинки», отгадывали загадки и героев новогодних мультфильмов, а ребята постарше играли в настольные игры «Сила слова», «Финансы и инвестиции для детей», «Пираты и флибустьеры» и «План семьи».

Предновогодняя программа рассчитана на мам с детьми всех возрастов. Мероприятия проходят в центре поддержки семей мобилизованных до 16 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новый ГодДетиМосква
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