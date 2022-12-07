В центре поддержки семей мобилизованных проводят предновогодние встречи для детей
С 1 декабря в центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи. За шесть дней дети сделали около 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения елки. Создали сотни браслетов из бусин, брелоков-елочек и написали примерно 250 писем Деду Морозу.
По словам заместителя директора центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, «совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра».
Самые маленькие, по ее словам, проходили квест «Собери снежинки», отгадывали загадки и героев новогодних мультфильмов, а ребята постарше играли в настольные игры «Сила слова», «Финансы и инвестиции для детей», «Пираты и флибустьеры» и «План семьи».
Предновогодняя программа рассчитана на мам с детьми всех возрастов. Мероприятия проходят в центре поддержки семей мобилизованных до 16 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- Песков: Россия рассматривает различные варианты ответа на потолок цен на нефть
- Литва вслед за Латвией прекратит вещание «Дождя»
- СМИ: В Киеве неофициально признались в атаках беспилотников на российские аэродромы
- Стрелявший по полицейским в Новошахтинске задержан
- В Германии россиянку и более 20 человек задержали по подозрению в подготовке госпереворота
- В Киеве ввели экстренные отключения света после ракетной атаки
- Китай ослабил антиковидные меры на фоне протестов
- В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь
- СМИ: В Мелитополе совершено покушение на замглавы администрации города
- В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru