В центре поддержки семей мобилизованных проводят предновогодние встречи для детей

С 1 декабря в центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи. За шесть дней дети сделали около 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок для украшения елки. Создали сотни браслетов из бусин, брелоков-елочек и написали примерно 250 писем Деду Морозу.

По словам заместителя директора центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, «совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра».