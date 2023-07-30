В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара

До 22 человек выросло число пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, нанесенного 28 июля. Об этом заявил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале 30 июля.

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Уточняется, что в числе пострадавших - ребенок, который упал с велосипеда после ракетного удара.

По данным Фатеева, разбор завалов продолжается.

Заявления на выплату пособия при утрате здоровья в результате ЧС подали девять человек, в два раза больше – на выплату материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с обстрелом киевскими военными жилых домов Таганрога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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Фото: telegram.org
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