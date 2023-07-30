В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара

Уточняется, что в числе пострадавших - ребенок, который упал с велосипеда после ракетного удара.



По данным Фатеева, разбор завалов продолжается.

Заявления на выплату пособия при утрате здоровья в результате ЧС подали девять человек, в два раза больше – на выплату материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с обстрелом киевскими военными жилых домов Таганрога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







