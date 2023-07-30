В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара
До 22 человек выросло число пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, нанесенного 28 июля. Об этом заявил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале 30 июля.
Уточняется, что в числе пострадавших - ребенок, который упал с велосипеда после ракетного удара.
По данным Фатеева, разбор завалов продолжается.
Заявления на выплату пособия при утрате здоровья в результате ЧС подали девять человек, в два раза больше – на выплату материальной помощью в связи с утратой имущества первой необходимости.
Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку в связи с обстрелом киевскими военными жилых домов Таганрога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: погибший муж певицы Натали страдал постковидной депрессией
- В Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек
- В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ
- В Таганроге до 22 человек выросло число пострадавших после ракетного удара
- Умер муж певицы Натали, продюсер Александр Рубин
- По белгородским селам ВСУ нанесли 75 ударов
- Песков: Путину доложили об атаке БПЛА на Московский регион
- Путин поздравил россиян с Днём Военно-морского флота
- Российские военные на 300 метров продвинулись на Купянском направлении в ЛНР
- В Шереметьево посадили самолет из Улан-Удэ с отказавшим шасси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru