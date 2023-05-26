В столичном Ховрине в 2023 году появятся школа и детский сад
Детский сад на 350 мест построили в московском районе Ховрино построили, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он сообщил, что на данном этапе его готовят к вводу в эксплуатацию.
В том же районе возводится еще один объект образования – учебный корпус на Клинской улице. Работы ведутся на участке школы № 1474. В новом здании будут учиться ребята 8-11 классов.
«Завершаются работы по отделке фасадов здания. Полностью готовы монолитные конструкции здания», – добавил Загрутдинов.
Отмечается, что учебный корпус рассчитан на 500 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru