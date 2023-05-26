В столичном Ховрине в 2023 году появятся школа и детский сад

Детский сад на 350 мест построили в московском районе Ховрино построили, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он сообщил, что на данном этапе его готовят к вводу в эксплуатацию.

В том же районе возводится еще один объект образования – учебный корпус на Клинской улице. Работы ведутся на участке школы № 1474. В новом здании будут учиться ребята 8-11 классов.

«Завершаются работы по отделке фасадов здания. Полностью готовы монолитные конструкции здания», – добавил Загрутдинов.

Отмечается, что учебный корпус рассчитан на 500 человек.

