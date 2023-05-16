В США заявили, что не планируют передавать Украине ракеты ATACMS
Американские власти не меняют позицию о поставках Украине ракет большой дальности, в том числе оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.
«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся», — сказал он. Отмечается, что в политике Вашингтона по этому вопросу изменений нет.
Ранее США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru