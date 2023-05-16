В США заявили, что не планируют передавать Украине ракеты ATACMS

«Наш подход к ракетам дальнего действия, таким как ATACMS, не менялся», — сказал он. Отмечается, что в политике Вашингтона по этому вопросу изменений нет.

Ранее США заявили, что у них нет лишних ракет ATACMS для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

