В системе цифровых сервисов находятся более 700 объектов Депстроя Москвы

Практически все строящиеся столичным департаментом строительства Москвы объекты сопровождаются документами в электронном виде, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительной отрасли в рамках Московского урбанистического форума.

«Все объекты, которые мы строим, за небольшим исключением сопровождаются документами в электронном виде – от ПИРов до оплаты и передачи на баланс», - сказал он.

Загрутдинов добавил, что в системе цифровых сервисов на сегодняшний день находятся 704 объекта.

При этом более 200 объектов проектируются с применением цифровой информационной модели, она же используется при строительстве 41 объекта, отметил он.

