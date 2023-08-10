В системе цифровых сервисов находятся более 700 объектов Депстроя Москвы
Практически все строящиеся столичным департаментом строительства Москвы объекты сопровождаются документами в электронном виде, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительной отрасли в рамках Московского урбанистического форума.
«Все объекты, которые мы строим, за небольшим исключением сопровождаются документами в электронном виде – от ПИРов до оплаты и передачи на баланс», - сказал он.
Загрутдинов добавил, что в системе цифровых сервисов на сегодняшний день находятся 704 объекта.
При этом более 200 объектов проектируются с применением цифровой информационной модели, она же используется при строительстве 41 объекта, отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru