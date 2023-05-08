В Шебекино разорвался еще один украинский снаряд

В результате еще одного прилета в городе Шебекино загорелся автомобиль, пострадавших нет, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу Муром

«Еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом - сильно повреждены фасад, кровля и выбиты стекла. Слава богу, пострадавших нет. Горит один автомобиль», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Уточняется, что еще две машины получили сильные повреждения. Пожарные тушат огонь. Продолжается поквартирный обход.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о двух снарядах ВСУ, попавших по объектам в Шебекино, в результате чего пострадали четыре человека.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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