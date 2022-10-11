В Ростовской области отменили масштабные новогодние мероприятия
Власти Ростовской области откажутся от закупки новогодних украшений и проведения масштабных праздничных мероприятий. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«С учетом ваших предложений принял решение - на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации», - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, Голубев ответил на предложения полностью отказаться от празднований на фоне проведения спецоперации на Украине. Губернатор напомнил, что новогодние елки проводились даже в Великую Отечественную войну, и подчеркнул, что считает неправильным отменять новогодние праздники.
Ранее в ряде российских регионов отменили масштабные новогодние массовые мероприятия и приняли решение направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных, пишет RT.
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