В Раменках выставили на торги 15 машино-мест
21 ноября 202307:40
Московские власти выставили на торги 15 машино-мест в подземном парке на Мичуринском проспекте. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков.
Площадь лотов от 12,5 до 15 квадратных метров. Заявки на участие в торгах можно подать до 4 декабря.
Паркинг находится на Мичуринском проспекте, дом 26. Рядом есть автомойки, станции техобслуживания и шиномонтажа, АЗС, магазины запчастей.
Онлайн-торги пройдут 12 декабря, для участия в которых требуется регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru