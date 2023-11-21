В Раменках выставили на торги 15 машино-мест

Московские власти выставили на торги 15 машино-мест в подземном парке на Мичуринском проспекте. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков.

Площадь лотов от 12,5 до 15 квадратных метров. Заявки на участие в торгах можно подать до 4 декабря.

Паркинг находится на Мичуринском проспекте, дом 26. Рядом есть автомойки, станции техобслуживания и шиномонтажа, АЗС, магазины запчастей.

Онлайн-торги пройдут 12 декабря, для участия в которых требуется регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг».

