В Псковской области появится отряд содействия обороне и безопасности
Отряд содействия обороне и безопасности будет создан в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Михаил Ведерников, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов области.
«Создать Автономную некоммерческую организацию Псковской области "Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"», — говорится в распоряжении.
Учредителем структуры выступает региональное правительство. Отряд призван помогать в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, защиты населения и региона от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, структура будет участвовать в реализации госпрограмм, проводить тематические мероприятия, предоставлять консультативные и информационные услуги в сфере оказания помощи пострадавшим в результате ЧС или конфликтов. Предполагается, что отряд также будет заниматься развитием военно-патриотического воспитания.
В каждом районе и городе Псковской области сформируют свою команду. Власти уже начали отбор первичного актива.
Ранее стало известно, что в Белгородской области сформируют второй полк территориальной самообороны численностью три тысячи бойцов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru