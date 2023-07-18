В Псковской области появится отряд содействия обороне и безопасности

«Создать Автономную некоммерческую организацию Псковской области "Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"», — говорится в распоряжении.

Учредителем структуры выступает региональное правительство. Отряд призван помогать в решении задач обороны, государственной и общественной безопасности, защиты населения и региона от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, структура будет участвовать в реализации госпрограмм, проводить тематические мероприятия, предоставлять консультативные и информационные услуги в сфере оказания помощи пострадавшим в результате ЧС или конфликтов. Предполагается, что отряд также будет заниматься развитием военно-патриотического воспитания.

В каждом районе и городе Псковской области сформируют свою команду. Власти уже начали отбор первичного актива.

Ранее стало известно, что в Белгородской области сформируют второй полк территориальной самообороны численностью три тысячи бойцов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

