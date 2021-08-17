В Подмосковье открылся мобильный офис социальной газификации
В Подмосковье запустили первый передвижной офис, оказывающий жителям региона услуги по социальной газификации. Об этом рассказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Баранов пояснил, что офис открыт на основе автомобиля ГАЗ. В нем можно получить тот же комплекс услуг, что и в стационарном офисе. Всего офисы по социальной газификации обладают 12-ю функциями по вопросам газификации, оформления документов, регистрации дома и др.
По словам гендиректора компании, до 15 сентября планируется открыть еще 11 подобных офисов. Баранов также подчеркнул, что комплексные договоры для проведения газа к участку или дому в Подмосковье можно заключить и в шести стационарных офисах.
Как сообщает «Радио 1», планируется открыть ещё два филиала в Сергиевом Посаде и Волоколамске.
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