В Петербурге запретят расторгать договоры аренды с мобилизованными предпринимателями
Договоры аренды с мобилизованными предпринимателями запретят расторгать в Петербурге. Запрет властей касается, в том числе, начисления им пени за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Дополнительные меры поддержки предпринимателей одобрил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Также мобилизованным предоставят отсрочку арендной платы по договорам аренды государственного имущества. Это касается объектов нежилого фонда, нестационарных торговых объектов и земельных участков, арендуемых у комитета имущественных отношений, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга.
Комитету по энергетике было поручено проконтролировать, ресурсоснабжающие организации, чтобы они не начисляли пени призванным по мобилизации индивидуальным предпринимателям и самозанятым за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов в нежилых помещениях, приостановили работу с задолженностями и предоставили отсрочку ее погашения. Она будет действовать в течение всего периода прохождения военной службы.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство финансов России занимается разработкой проекта закона о предоставлении отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных в рамках мобилизации бизнесменов, который будет принят до конца 2022 года
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