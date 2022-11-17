В Петербурге запретят расторгать договоры аренды с мобилизованными предпринимателями

Договоры аренды с мобилизованными предпринимателями запретят расторгать в Петербурге. Запрет властей касается, в том числе, начисления им пени за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Дополнительные меры поддержки предпринимателей одобрил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

СМИ: мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по платежам за аренду оборудования

Также мобилизованным предоставят отсрочку арендной платы по договорам аренды государственного имущества. Это касается объектов нежилого фонда, нестационарных торговых объектов и земельных участков, арендуемых у комитета имущественных отношений, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга.

Комитету по энергетике было поручено проконтролировать, ресурсоснабжающие организации, чтобы они не начисляли пени призванным по мобилизации индивидуальным предпринимателям и самозанятым за несвоевременную оплату коммунальных ресурсов в нежилых помещениях, приостановили работу с задолженностями и предоставили отсрочку ее погашения. Она будет действовать в течение всего периода прохождения военной службы.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство финансов России занимается разработкой проекта закона о предоставлении отсрочки по арендным платежам за недвижимость и оборудование для призванных в рамках мобилизации бизнесменов, который будет принят до конца 2022 года

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияАрендаСанкт-Петербург
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