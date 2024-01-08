В Петербурге два ТРК приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
Два торгово-развлекательных комплекса во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга временно приостановили работу. Об этом сообщает портал 78.ru.
Речь идет о ТРК «Международный» и «Балкания NOVA», которые были временно закрыты 7 января.
Как сообщили в администрации «Международного», работу торгового центра приостанавливали из-за технических проблемы с отоплением. Подписчики группы ТРК в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что «Международный» по-прежнему не работает. Администрация группы пообещала сообщить об открытии комплекса.
В свою очередь, ТЦ «Балкания NOVA» закрывался в воскресенье из-за проблем с электроснабжением. Позже ТРК возобновил работу.
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