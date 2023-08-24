В Некрасовке завершают строительство новых пешеходных переходов
24 августа 202311:28
В Москве завершается строительство трех пешеходных переходов у метро «Некрасовка», сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Открыть переходы для пешеходов мы планируем до конца этого года», – сказал Загрутдинов.
Общая протяженность переходов составит 340 м., они будут оборудованы десятью лифтами. Сейчас завершается их отделка.
У метро «Некрасовка» также появятся торгово-развлекательный центр, спорткомплекс с бассейном, катком и экстрим-парком, а также храм.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru