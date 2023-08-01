В Можайском районе Москвы введут в эксплуатацию жилой дом

В Можайском районе Москвы на улице Горбунова в этом году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом возведен по индивидуальному проекту, и облицован бетонной плиткой «под кирпич» медно-рыжего цвета.

В нем будет 190 квартир, три из них оборудуют для маломобильных жильцов. Первый этаж отведен под коммерческие проекты – магазины, кафе, салоны красоты, детские кружки.

В новостройке установят три лифта – два грузовых и один легковой, при этом грузовой лифт будет спускаться в подземный паркинг. Также дом оснастят системами охраны входа в здание и видеонаблюдением.

