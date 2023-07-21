В Москве выпустили коллекционные транспортные карты к 130-летию Новосибирска

Московская компания ISBC, производящая в Зеленограде RFID-продукцию, выпустила лимитированную дизайнерскую коллекцию единых транспортных карт к юбилею Новосибирска. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он рассказал, что транспортные карты изготовлены из голографического пластика с изображением моста через Обь.

«Многолетний и профессиональный опыт московских инженеров позволяет разрабатывать высокотехнологичные решения и проекты в любой сфере», – добавил Овчинский.

Москва - центр российской промышленности - делает ставку на развитие инновационных современных производств. Сегодня каждое третье работающее в городе предприятие относится к высокотехнологичным.

Транспортные карты и NFC-открытки были представлены на Международном Сибирском транспортном форуме. В качестве альтернативы обычным буклетам посетители стенда могли взять интерактивные открытки, которые повторяли дизайн транспортной карты, но при касании телефоном пользователь переходил на лендинг проекта «Электронный проездной».

По словам директора департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александра Якичева, предприятие изготавливает смарт-карты для проектов, как государственных (социальные карты большинства регионов страны), так и коммерческих.

Он подчеркнул, что своим клиентам компания старается предлагать форматы RFID-продукции, которые будут удобны обычным пользователям.

