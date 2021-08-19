В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования
Телеканал «Москва 24» показал одну из квартир, которая будет разыграна среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках программы «Миллион призов - #ВыбираемВместе».
В эфире рассказали, что всего среди участников ДЭГ будут разыграны 20 квартир, которые находятся в новых жилых комплексах в разных районах столицы, в них предусмотрена чистовая отделка.
Кроме того, разыграют 100 автомобилей, а также 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно будет обменять на покупки у партнёров акции: в магазинах продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, товаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, в аптеках, кафе и ресторанах.
Для участия в акции нужно до 23:59 13 сентября записаться на онлайн-голосование, а затем принять участие в электронном голосовании с 17 по 19 сентября. Розыгрыши будут проводиться ежедневно с 18 по 20 сентября, их покажет телеканал «Москва 24», также результаты будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что заявления на участие в онлайн-голосовании подали уже более 750 тысяч москвичей.
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