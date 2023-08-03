В Москве готовится к вводу паркинг в составе транспортного хаба «Ховрино»

В Москве на финальной стадии готовности находится четырехъярусный паркинг в составе транспортного хаба «Ховрино», рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Он рассчитан на 249 машиномест, его площадь более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте пусконаладочные работы находятся на финальной стадии, производится благоустройство прилегающей к паркингу территории», - отметил он.

По его словам, в рамках проекта уже построены международный автовокзал с перронами наземного транспорта, паркинг на 100 машиномест и пешеходный переход над Октябрьской железной дорогой.

Так, хаб поможет москвичам совершать пересадки между метро и наземным транспортом. Ожидается, что объекты буду принимать до 53 тысяч человек в час-пик. Проект не только упростит жизнь пассажирам, но и соединит столичные районы Ховрино и Западное Дегунино пешеходным сообщением.

