В Москве готовится к вводу паркинг в составе транспортного хаба «Ховрино»
В Москве на финальной стадии готовности находится четырехъярусный паркинг в составе транспортного хаба «Ховрино», рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Он рассчитан на 249 машиномест, его площадь более 10 тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте пусконаладочные работы находятся на финальной стадии, производится благоустройство прилегающей к паркингу территории», - отметил он.
По его словам, в рамках проекта уже построены международный автовокзал с перронами наземного транспорта, паркинг на 100 машиномест и пешеходный переход над Октябрьской железной дорогой.
Так, хаб поможет москвичам совершать пересадки между метро и наземным транспортом. Ожидается, что объекты буду принимать до 53 тысяч человек в час-пик. Проект не только упростит жизнь пассажирам, но и соединит столичные районы Ховрино и Западное Дегунино пешеходным сообщением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британская разведка: Кусты и мелкие деревья замедляют продвижение ВСУ на юге
- Балицкий заявил об уничтожении трех штурмовых бригад ВСУ в Запорожье
- В Москве умерла актриса Ирина Мирошниченко
- СМИ: В Самарской области задержали главу Минздрава региона и его заместителя
- В Кремле опровергли слова о попытках сделать страны «зависимыми» от зерна из РФ
- Песков заявил, что Россия вышла из кризиса и может начать быстрое развитие
- Минфин снизит минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья
- Губернатор: В Калужской области сбили седьмой за день беспилотник
- В Екатеринбурге нашли на улице оставленную отцом пятилетнюю девочку
- Песков: Важны не каналы доведения информации, а консолидирующие страну смыслы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru