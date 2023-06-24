В Липецке перекрыты два въезда в город

«Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда», - отмечается в официальной группе «ВКонтакте» администрации Липецка.



Оперативный штаб Липецкой области призывает жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.



Власти заверяют, что ситуация находится под контролем, и просят понимания у жителей Липецкой области.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регион вошла техника частной военной компании «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».









