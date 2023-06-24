В Липецке перекрыты два въезда в город
На двух направлениях в Липецке перекрыты перекрыты въезды в город: по Чаплыгинскому и Лебедянскому. Об этом сообщается в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте» администрации областного центра.
«Въезды в Липецк перекрыты по следующим направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Выбирайте альтернативные варианты объезда», - отмечается в официальной группе «ВКонтакте» администрации Липецка.
Оперативный штаб Липецкой области призывает жителей без острой необходимости не покидать свои дома и воздержаться от любых поездок на личном или общественном транспорте.
Власти заверяют, что ситуация находится под контролем, и просят понимания у жителей Липецкой области.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регион вошла техника частной военной компании «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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