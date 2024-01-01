В Курской области от удара ВСУ пострадало село Троицкое

После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Троицкое в Кореневском районе жители не пострадали, выявлен ущерб двум домовладениям и транспортным средствам. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 1 января.

В Курской области медиков и коммунальные службы перевели в усиленный режим

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. Никто из жителей не пострадал. Сильно повреждены два дома и хозяйственные постройки», - уточнил он в своем Telegram-канале.

Осколки посекли здания и заборы, выбили секла. Также под огнем ВСУ оказались три личных автомобиля и микроавтобус.

Власти помогут собственникам восстановить имущество, заверил Старовойт.

Ранее ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале 30 декабря, в субботу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры