В Курской области от удара ВСУ пострадало село Троицкое
После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Троицкое в Кореневском районе жители не пострадали, выявлен ущерб двум домовладениям и транспортным средствам. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 1 января.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. Никто из жителей не пострадал. Сильно повреждены два дома и хозяйственные постройки», - уточнил он в своем Telegram-канале.
Осколки посекли здания и заборы, выбили секла. Также под огнем ВСУ оказались три личных автомобиля и микроавтобус.
Власти помогут собственникам восстановить имущество, заверил Старовойт.
Ранее ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале 30 декабря, в субботу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru