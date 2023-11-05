В курском селе Гуево из-за обстрела ВСУ нет мобильной связи

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Никто из жителей не пострадал. Населённый пункт остался без света, не работает мобильная связь», - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Уточняется, что в одном из домовладений осколками снаряда выбиты окна.

Ранее два украинских дрона самолетного типа уничтожили над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.