В Крыму предупредили о звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о возможных звуках взрывов в регионе из-за уничтожения специалистами взрывопасных предметов. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма предупредил об утилизации боеприпасов в регионе

«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00; г. Старый Крым с 11.00 до 13.00», — написал Крючков.

Советник призвал население сохранять спокойствие и доверять данным из официальных источников.

Накануне Крючков анонсировал ликвидацию взрывоопасных предметов в Октябрьском, Старом Крыму и Черноморском, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВзрывыКрым

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