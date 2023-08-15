В Крыму предупредили о звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов
Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о возможных звуках взрывов в регионе из-за уничтожения специалистами взрывопасных предметов. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00; г. Старый Крым с 11.00 до 13.00», — написал Крючков.
Советник призвал население сохранять спокойствие и доверять данным из официальных источников.
Накануне Крючков анонсировал ликвидацию взрывоопасных предметов в Октябрьском, Старом Крыму и Черноморском, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму предупредили о звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов
- В Минобороны рассказали о тактике «огневого прочесывания» артиллеристов ЦВО
- «Коммерсантъ»: Силовикам могут разрешить отключать гражданские сети связи
- В Дагестане объявили 15 августа днем траура
- Антонов обвинил Украину в использовании военной помощи США против мирных жителей
- Губернатор Ростовской области объяснил учениями громкие звуки около Миллерово
- В Эквадоре убили оппозиционного политика Брионеса
- Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек
- В Красноярске горит жилой многоквартирный дом
- Российский танк выдержал прямое попадание и подрыв на мине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru