В Крыму избавились от мини-копии американской статуи Свободы

Зависимость России от Запада символом которой является этот памятник, сыграла очень плохую роль, заявил Константинов на мероприятии. По его мнению, атрибуты западной цивилизации необходимо заменить на памятники «нашей русской цивилизации».

В Бахчисарайском парке «Крым в миниатюре на ладони» собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1:25.

