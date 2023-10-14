В Красноярском крае директора горводоканала заподозрили в махинациях на 8,3 млн рублей

По данным следствия, в сентябре 2020 года директор предприятия без согласования с учредителем заключил со своей родственницей договор на оказание транспортных услуг. До июня 2023 года «Городской водоканал» оплатил услуги без фактического подтверждения их выполнения на сумму свыше 8,3 млн рублей.

«Решение о проведении прямой закупки должно было приниматься закупочной комиссией, кроме того, подозреваемый не имел права совершать сделки от имени предприятия в отношении членов семьи, предметом которых являются денежные средства предприятия», — указали в СК.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

