В Карелии отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
Власти Карелии отменили режим ЧС, который был введен в регионе 21 июля из-за сложной лесопожарной обстановки. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
«С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики», — написал Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».
Глава Карелии добавил, что в регионе сохраняются особый противопожарный режим и запрет на разведение костров и использование мангалов. Кроме того, 30 июля-2 августа будет ограничено посещение лесов и въезд в них транспорта в Лоухском, Калевальском, Кемском, Беломорском и Муезерском районах.
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