В Калужской области снизился уровень безработицы
За 2022 год уровень безработицы в Калужской области уменьшился на 0,3 процентного пункта. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного РИА Новости.
В прошлом году уровень безработицы в регионе составил 3,3 п.п. В общероссийском рейтинге по этому показателю Калужская область заняла 34 место.
На поиск работы у местных жителей в среднем уходит не более полугода.
Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 1,6 п.п. Наибольший отмечается в Ингушетии — 28,4 п.п.
В Калужской области ранее проиндексировали социальные выплаты, сообщил депутат заксобрания региона Александр Козлов. Также парламентарии увеличили выплаты для участников специальной операции и тех, кто помогает восстанавливать новые регионы, передает НСН.
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