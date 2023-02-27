В Калужской области снизился уровень безработицы

В прошлом году уровень безработицы в регионе составил 3,3 п.п. В общероссийском рейтинге по этому показателю Калужская область заняла 34 место.

На поиск работы у местных жителей в среднем уходит не более полугода.

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 1,6 п.п. Наибольший отмечается в Ингушетии — 28,4 п.п.

В Калужской области ранее проиндексировали социальные выплаты, сообщил депутат заксобрания региона Александр Козлов. Также парламентарии увеличили выплаты для участников специальной операции и тех, кто помогает восстанавливать новые регионы, передает НСН.

