В Калужской области приступили к капремонту многоквартирных домов
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области приступил к реализации планов на текущий год. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин.
По его словам, на сегодняшний день специалисты приступили к работам в городе Сухиничи. В многоквартирных домах №110 и №112 по улице Ленина 1965 и 1963 годов постройки будут капитально отремонтированы скатные крыши. За 50 лет эксплуатации капитальный ремонт в них не проводился.
«На крыши будет смонтирована новая стропильная система, уложен металопрофиль и утеплитель. В настоящее время рабочие удаляют старое покрытие и мусор с чердачного помещения», - рассказал Лежнин.
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