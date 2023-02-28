В Калужской области приступили к капремонту многоквартирных домов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области приступил к реализации планов на текущий год. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Вячеслав Лежнин.

По его словам, на сегодняшний день специалисты приступили к работам в городе Сухиничи. В многоквартирных домах №110 и №112 по улице Ленина 1965 и 1963 годов постройки будут капитально отремонтированы скатные крыши. За 50 лет эксплуатации капитальный ремонт в них не проводился.

«На крыши будет смонтирована новая стропильная система, уложен металопрофиль и утеплитель. В настоящее время рабочие удаляют старое покрытие и мусор с чердачного помещения», - рассказал Лежнин.

