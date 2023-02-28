В Калужской области прирост производства сельхозпродукции составил почти 6%
Власти Калужской области сообщили о приросте производства продукции сельского хозяйства на 6% в прошлом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, область перевыполнила план в два раза. Причиной прироста Шапша назвал правильные решения по поддержке сельского хозяйства после ввода западных санкций.
Губернатор также рассказал о привлечении молодых специалистов, газификации деревень и сел, а также планомерном улучшении дорог в регионе.
Валовой региональный объем производства продукции в прошлом году по всем категориям хозяйств составил 74,9 млрд рублей - на 5,8% выше показателей 2021 года.
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