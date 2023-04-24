В Калужской области отменили массовые мероприятия в майские праздники

Власти Калужской области отменили салюты и массовые мероприятия в майские праздники, включая День Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Власти Забайкалья отменили салют на День Победы

По его словам, решение принято по соображениям безопасности. В праздничные дни в регионе усилят контроль общественного порядка, уточнил он.

«Сейчас рисков и вызовов больше, чем обычно», - подчеркнул губернатор.

В Курской области ранее отменили военный парад на День Победы. Глава региона Роман Старовойт отметил, что власти приняли решение исходя из текущей ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Майские ПраздникиКалужская Область

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