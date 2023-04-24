В Калужской области отменили массовые мероприятия в майские праздники

По его словам, решение принято по соображениям безопасности. В праздничные дни в регионе усилят контроль общественного порядка, уточнил он.

«Сейчас рисков и вызовов больше, чем обычно», - подчеркнул губернатор.

В Курской области ранее отменили военный парад на День Победы. Глава региона Роман Старовойт отметил, что власти приняли решение исходя из текущей ситуации, передает «Радиоточка НСН».

