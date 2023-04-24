В Калужской области отменили массовые мероприятия в майские праздники
Власти Калужской области отменили салюты и массовые мероприятия в майские праздники, включая День Победы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, решение принято по соображениям безопасности. В праздничные дни в регионе усилят контроль общественного порядка, уточнил он.
«Сейчас рисков и вызовов больше, чем обычно», - подчеркнул губернатор.
В Курской области ранее отменили военный парад на День Победы. Глава региона Роман Старовойт отметил, что власти приняли решение исходя из текущей ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru