В граничащей с ЕС Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности

По его словам, подобные отряды будут созданы в каждом муниципалитете региона. Они окажут помощь силовикам в случае чрезвычайных ситуаций.

Накануне в Госдуме предложили выдать силам теробороны стрелковое оружие.

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире НСН также призвал создать в регионах оперативных штабы, передает «Радиоточка НСН».

