В граничащей с ЕС Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности
10 июня 202315:04
В граничащей с Евросоюзом Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
Пригожин предложил каждого второго мужчину старше 30 лет в Белгородской области отправить в тероборону
По его словам, подобные отряды будут созданы в каждом муниципалитете региона. Они окажут помощь силовикам в случае чрезвычайных ситуаций.
Накануне в Госдуме предложили выдать силам теробороны стрелковое оружие.
Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире НСН также призвал создать в регионах оперативных штабы, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru