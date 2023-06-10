В граничащей с ЕС Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности

В граничащей с Евросоюзом Псковской области создадут оперативные отряды содействия обороне и безопасности, сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Пригожин предложил каждого второго мужчину старше 30 лет в Белгородской области отправить в тероборону

По его словам, подобные отряды будут созданы в каждом муниципалитете региона. Они окажут помощь силовикам в случае чрезвычайных ситуаций.

Накануне в Госдуме предложили выдать силам теробороны стрелковое оружие.

Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире НСН также призвал создать в регионах оперативных штабы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:Псковская ОбластьГраницаЕвросоюз

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