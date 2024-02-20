В больнице имени Буянова установят новое медицинское оборудование

Флагманский центр в клинической больнице имени В.М. Буянова введут в эксплуатацию до конца года, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Медцентр будет работать по новому стандарту экстренной помощи и будет рассчитан на прием порядка 200 пациентов в сутки. Всего будет установлено более 1200 единиц современного медицинского оборудования», - сказал он.

Пациентов больницы разделят на потоки, исходя из их состояния. Граждане в «условно легком» состоянии отправятся в «зеленую» зону, пациенты в состоянии «средней степени тяжести» - в желтую, «красная» зона предусмотрена для больных в «тяжелом» состоянии.

Для родственников пациентов будут созданы просторные зоны комфортного ожидания, посещения для бесед с врачами, а также помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

