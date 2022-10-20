В Белгородской области продлят школьные осенние каникулы

Школы Белгородской области продлят осенние каникулы на неделю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В школах Белгородской области с 17 октября объявят каникулы

Ранее во всех школах Белгородской области объявили внеочередные каникулы с 17 октября, напоминает телеканал «360».

Как отметил Гладков, многие родители просили продлить каникулы для детей.

«Посмотрели, как это может отразиться на качестве знаний, которые получают наши дети. Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году 2 недели», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что это вынужденная мера, которая касается «безопасности и оперативной обстановки».

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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