Указ: суды России начнут работать в новых регионах страны
Президент России Владимир Путин подписал законы об интеграции новых регионов в российскую судебную систему.
Отмечается, что на территориях ДНР и ЛНР будут созданы верховный и арбитражный суды республик. Областные суды и арбитражные суды областей появятся на территориях Запорожской и Херсонской областей.
Российский лидер подписал пакет из 8 законов о создании судов на новых территориях, а также о порядке отбора кандидатов в их первоначальные составы.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство французского журналиста Адриана Боке, работавшего в Донбассе и просившего убежище в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru