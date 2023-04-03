Указ: суды России начнут работать в новых регионах страны

Президент России Владимир Путин подписал законы об интеграции новых регионов в российскую судебную систему.

Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации

Отмечается, что на территориях ДНР и ЛНР будут созданы верховный и арбитражный суды республик. Областные суды и арбитражные суды областей появятся на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Российский лидер подписал пакет из 8 законов о создании судов на новых территориях, а также о порядке отбора кандидатов в их первоначальные составы.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство французского журналиста Адриана Боке, работавшего в Донбассе и просившего убежище в России.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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