Участок под парковочное пространство выставили на торги в Красносельском районе
Право на размещение плоскостной наземной автостоянки в центре столицы выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.
Он отметил, что парковка на 31 машино-место расположена поблизости от Комсомольской площади. С победителем будет подписан договор на пять лет, в пользование передадут участок площадью в тысячу «квадратов». Пуртов подчеркнул, что размер ежегодной платы за размещение некапитального объекта определится в ходе торгов.
Так, участок под парковку располагается на улице Краснопрудная, дом 18, строение 1. Рядом находятся офисы, жилые дома, универмаг «Московский», а также Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы. При размещении автостоянки инвестору необходимо обеспечить наличие соответствующих дорожных знаков и разметки, а также информационного щита с условиями оплаты и правилами парковки. Кроме того, могут быть установлены пункт охраны и шлагбаум.
Онлайн-аукцион будет проходить 23 января 2024 года. Заявку на участие в нем можно подать до 19 января. Для этого будут нужны регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru