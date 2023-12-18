Участок под парковочное пространство выставили на торги в Красносельском районе

Право на размещение плоскостной наземной автостоянки в центре столицы выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что парковка на 31 машино-место расположена поблизости от Комсомольской площади. С победителем будет подписан договор на пять лет, в пользование передадут участок площадью в тысячу «квадратов». Пуртов подчеркнул, что размер ежегодной платы за размещение некапитального объекта определится в ходе торгов.

Так, участок под парковку располагается на улице Краснопрудная, дом 18, строение 1. Рядом находятся офисы, жилые дома, универмаг «Московский», а также Ленинградский, Казанский и Ярославский вокзалы. При размещении автостоянки инвестору необходимо обеспечить наличие соответствующих дорожных знаков и разметки, а также информационного щита с условиями оплаты и правилами парковки. Кроме того, могут быть установлены пункт охраны и шлагбаум.

Онлайн-аукцион будет проходить 23 января 2024 года. Заявку на участие в нем можно подать до 19 января. Для этого будут нужны регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг», а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

