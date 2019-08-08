Тверская область может стать якорным регионом по развитию льноводства
Председатель правительства РФ Алексей Гордеев предложил сделать Тверскую область якорным регионом по производству льноволокна. По его словам, спрос на лён в мире растёт, в ближайшие годы Россия может увеличить производство этой культуры.
В Тверской области в августе отмечается День льняного поля. В его рамках 8 августа прошла пленарная сессия «Потенциал льняного комплекса России». В ее ходе были рассмотрены вопросы поддержки и кадрового обеспечения отрасли, предоставления субсидий льноводам.
По словам тверского губернатора Игоря Рудени, только системная работа даст возможность улучшить показатели в отрасли. Глава региона выступил с рядом предложений по этому вопросу.
В Дне льняного поля принимают участие более 260 человек — ведущие российские и зарубежные льноводы, специалисты по переработке льнотресты, отраслевые эксперты, сельхозпроизводители из разных российских регионов.
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