Три калужских автозавода готовятся возобновить выпуск машин
Руководители автозаводов региона ведут переговоры о возобновлении производства, заявил губернатор Калужской области Владимир Шапша. Он отметил, что 2023 год должен стать переломным в перезапуске автопроизводителей.
На сегодняшний день в Калужской области расположены предприятия Volkswagen, Volvo и "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi).
Режим простоя с конца апреля прошлого года введен на 18 предприятиях, производящих автокомпоненты, легковые или грузовые автомобили. Причиной этого в региональном правительстве назвали недостаток комплектующих, а также сжатие автомобильного рынка внутри страны.
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