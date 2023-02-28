Три калужских автозавода готовятся возобновить выпуск машин

Руководители автозаводов региона ведут переговоры о возобновлении производства, заявил губернатор Калужской области Владимир Шапша. Он отметил, что 2023 год должен стать переломным в перезапуске автопроизводителей.

На сегодняшний день в Калужской области расположены предприятия Volkswagen, Volvo и "ПСМА Рус" (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi).

Режим простоя с конца апреля прошлого года введен на 18 предприятиях, производящих автокомпоненты, легковые или грузовые автомобили. Причиной этого в региональном правительстве назвали недостаток комплектующих, а также сжатие автомобильного рынка внутри страны.

