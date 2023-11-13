Третий энергоблок Курской АЭС отключен автоматикой

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции. Нарушений условий безопасной эксплуатации станции не было. Там отметили, что после выполнения запланированных работ третий энергоблок снова включат в сеть.

Энергоблоки № 2 и № 4 сейчас несут нагрузку «в соответствии с диспетчерским графиком». Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации.

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Радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений, отметили в пресс-службе.

Курская АЭС является важнейшим узлом Единой энергетической системы страны. Ее основной потребитель – энергосистема «Центр», охватывающая 19 областей центральной России.

В конце октября украинский дрон со взрывчаткой врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС и повредил его стены, два других дрона упали на административные здания станции, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АЭСКурская Область

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