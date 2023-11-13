Третий энергоблок Курской АЭС отключен автоматикой

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции. Нарушений условий безопасной эксплуатации станции не было. Там отметили, что после выполнения запланированных работ третий энергоблок снова включат в сеть.

Энергоблоки № 2 и № 4 сейчас несут нагрузку «в соответствии с диспетчерским графиком». Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации.