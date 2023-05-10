Тележки с мороженым и выпечкой появятся в парке «Тюфелева роща»
Москва выставила на торги, которые состоятся 31 мая, права на реализацию выпечки и мороженого в двух нестационарных торговых объектах (НТО) в Даниловском районе (ЮАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, принять участие в мероприятиях смогут представители малого и среднего бизнеса. С теми, кто выиграет торги, заключат пятилетние договоры на осуществление торговой деятельности и предоставят им передвижные тележки. Торговать мороженым на НТО можно будет с мая по сентябрь, а с октября по апрель объекты можно будет приспособить для реализации горячих напитков и выпечки.
Парк «Тюфелева роща», в котором разместятся объекты, находится в активно развивающемся квартале. Кроме того, это популярное место отдыха москвичей. Также рядом расположена станция «ЗИЛ» МЦК. Тележки будут установлены на специальных участках площадью 2,5 «квадрата» с искусственным покрытием вдоль пешеходных дорожек.
Заявки на участие в открытых аукционах можно будет подать до 26 мая. Онлайн-торги состоятся на торговой площадке «Росэлторг».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru