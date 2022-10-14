Строительство учебного корпуса в Ховрино завершат в 2023 году
Учебный корпус для дошкольного и школьного обучения на улице Фестивальная в районе Ховрино сдадут в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«На 40 процентов выполнены отделочные работы в строящемся здании учебного корпуса для школьного и дошкольного обучения в районе Ховрино», – сказал Загрутдинов.
В учебном корпусе будет 200 мест, из них 150 – дошкольное отделение. На первом этаже будут расположены вестибюль, столовая, кабинеты первых классов, игровая, комната охраны.
На втором и третьем этажах будут расположены кабинеты 2-4 классов. Там же будет расположен актовый зал с артистическими и кладовой, музыкальный и спортивный зал с раздевалками и душевыми, инвентарной и тренерской. На третьем этаже будут учебные и универсальные кабинеты, а также библиотека и зал для занятий физкультурой.
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