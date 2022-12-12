Строительство поликлиники в Солнцево завершат в этом году

Строительство поликлиники для детей и взрослых в Солнцево завершат в 2022 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Общая готовность медицинского учреждения составляет 95 процентов», - сказал Загрутдинов.

Поликлиника на 750 посещений в смену строится на пересечении улиц Волынская и Авиаторов. Строители проводят работы по устройству внутренних инженерных систем, отделки помещений, монтажу инженерного оборудования.

Жители района Солнцева смогут получать помощь врачей общей практики, терапевтов, педиатров, кардиологов, оториноларингологов, хирургов, неврологов, офтальмологов, урологов, акушеров-гинекологов.

Пациенты смогут пройти здесь различные исследования, в том числе на аппаратах УЗИ, маммографе и другом современном диагностическом оборудовании.

В корпусе для взрослого населения появятся отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации. Для детей откроют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок, направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение. Для самых маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют игровые зоны.

