Строительство подъездной автодороги к станции Кокошкино начнется осенью 2023 года
В новой Москве ожидается строительство новой автодороги со стороны 1-й Октябрьской улицы к платформе Кокошкино Киевского направления МЖД и будущего МЦД-4. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, сейчас закончено проектирование дороги. «Она протянется от Зайцевского шоссе в районе улицы Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада и вдоль железной дороги, а также дойдет до южной окраины поселка в районе Сентябрьской улицы», — добавил вице-мэр. Он отметил, что протяженность новой автодороги составит порядка 3 км.
Глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что ввод дороги в эксплуатацию обеспечит удобный выезд на Зайцевское шоссе для местных жителей и сделает доступной станцию Кокошкино. Он отметил, что строительство дороги начнется уже осенью. Жидкин добавил, что проект предусматривает реконструкцию уже существующих улиц, возведение новой дороги, ливневой канализации и наземных пешеходных переходов. Кроме того, здесь появятся наружное освещение, светофоры и автоматическая система управления дорожным движением. Обустроят и прилегающую территорию.
Жидкин указал на то, что в ТиНАО с момента вхождения в состав Москвы введено в эксплуатацию свыше 350 км автодорог, еще 70 км планируется построить до конца 2024 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленобласти у контрабандистов из Литвы изъяли 812 кг гашиша
- Рыбопромышленники: Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1»
- Красную площадь временно закрыли для посетителей
- Строительство подъездной автодороги к станции Кокошкино начнется осенью 2023 года
- Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей
- Лидеры БРИКС поддержали реформу ООН
- Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные
- Shot: В Крыму уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами
- Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят
- После нападения на девушку за короткие шорты возбудили дело об экстремизме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru