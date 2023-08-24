Строительство подъездной автодороги к станции Кокошкино начнется осенью 2023 года

По его словам, сейчас закончено проектирование дороги. «Она протянется от Зайцевского шоссе в районе улицы Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада и вдоль железной дороги, а также дойдет до южной окраины поселка в районе Сентябрьской улицы», — добавил вице-мэр. Он отметил, что протяженность новой автодороги составит порядка 3 км.

Глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин подчеркнул, что ввод дороги в эксплуатацию обеспечит удобный выезд на Зайцевское шоссе для местных жителей и сделает доступной станцию Кокошкино. Он отметил, что строительство дороги начнется уже осенью. Жидкин добавил, что проект предусматривает реконструкцию уже существующих улиц, возведение новой дороги, ливневой канализации и наземных пешеходных переходов. Кроме того, здесь появятся наружное освещение, светофоры и автоматическая система управления дорожным движением. Обустроят и прилегающую территорию.

Жидкин указал на то, что в ТиНАО с момента вхождения в состав Москвы введено в эксплуатацию свыше 350 км автодорог, еще 70 км планируется построить до конца 2024 года.

