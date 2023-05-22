Строители завершили отделку паркинга в составе ТПУ Ховрино

Строители закончили выполнение строительно-монтажных работ по возведению основных конструкций паркинга, входящего в состав ТПУ Ховрино. Отмечается, что выполнена отделка объекта, также завершаются пусконаладочные работы. Сейчас ведется благоустройство близлежащей территории. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Четырехъярусная перехватывающая парковка находится близ домов 43 и 45 по Зеленоградской улице. Здесь смогут одновременно припарковаться 249 автомобилистов, а площадь объекта — свыше 10000 «квадратов».

По словам Загрутдинова, транспортно-пересадочные узлы дают возможность разграничить транспортные и пешеходные потоки, а также уменьшить загруженность московских магистралей. Помимо этого, ввод в эксплуатацию таких объектов обеспечивает москвичей рабочими местами.

Отмечается, что ТПУ «Ховрино» соединяет Замоскворецкую линию метро, железнодорожную станцию Ховрино Октябрьской железной дороги (будущий остановочный пункт МЦД-3), а также междугородние и международные автобусные маршруты.

Глава Департамента строительства отметил, что ТПУ «Ховрино» соединил столичные района Западное Дегунино и Ховрино и стал новым пунктом отправления шаттлов в воздушную гавань Шереметьево.

