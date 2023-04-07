Строители завершили монтаж монолитных железобетонных конструкций детсада на юге Москвы
Строители закончили устройство монолитных железобетонных конструкций здания детского сада в районе Чертаново Северное (ЮАО). Также завершается монтаж перегородок и внутренних стен, застройщик приступил к отделке фасадов. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новый детский сад будет готов принять 125 детей. Для каждой группы предусмотрены спальня, игровая комната, буфет и раздевалка.
Загрутдинов добавил, что поблизости строится учебный корпус на 300 мест с IT-полигоном, библиотекой с медиацентром и актовым залом.
Оба объекта разместятся между конноспортивным комплексом «Битца» и Битцевским проездом. К ним подведут подъездную дорогу от Балаклавского проспекта длиной 620 метров.
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