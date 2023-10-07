Строители почти завершили возведение электродепо «Аминьевское»

Строители заканчивают работы по возведению электродепо «Аминьевское», которое будет обслуживать электропоезда Большого кольца Московского метрополитена. Сейчас ведется монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования, а также благоустройство близлежащей территории. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что на территории объекта находятся свыше 60 зданий и сооружений, в том числе отстойно-ремонтный корпус на 29 канав для обслуживания и ремонта поездов, объединенное здание эксплуатационного персонала, гараж, мотодепо и лабораторно-испытательный корпус. Бочкарев добавил, что во всех зданиях выполняются архитектурно-отделочные работы.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, благоустройство на территории объекта завершено более чем наполовину. Сейчас ведется укладка бетонного основания площадки, асфальта и бордюрного камня, пояснил он.

Кроме того, добавил Кравцов, в депо идет монтаж оборудования в локально-очистных сооружениях, которые предназначены для очистки производственных и дождевых стоков, также почти полностью выполнен веер путей.

Электродепо «Аминьевское» строится на территории бывшей промзоны на западе Москвы. Площадь объекта — около 15,7 га, в депо будут трудиться 1350 человек. Помимо него, Большую кольцевую линию обслуживают депо «Нижегородское» и «Замоскворецкое».

Группа компаний «Мосинжпроект» в текущем году отмечает 65-летие. При участии ее специалистов построено и реконструировано 11 электродепо. Это позволяет создавать новые рабочие места, сократить перепробег подвижного состава и усовершенствовать качество обслуживания вагонов.

