Стали известны лучшие и худшие регионы России по качеству управления
Тюменская область возглавила рейтинг регионов России по качеству управления. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги исследования Агентства политических и экономических коммуникаций «IX рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году».
В первую тройку лучших регионов по качеству управления вошли Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. На четвертом месте списка оказалась Тульская область, которая ранее занимала вторую строчку, на пятом — Белгородская область.
Кроме того, в топ-10 попали Чечня, Ленинградская, Челябинская, Калужская, Ростовская области.
Самыми худшими по качеству управления стали республики Хакасия, Калмыкия, Ингушетия и Бурятия.
Как отмечают эксперты, в целом средний показатель качества управления в регионах не изменился.
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